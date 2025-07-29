رومانو: لويس دياز يصل ألمانيا تمهيدا للانضمام لـ بايرن ميونيخ
الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 11:04
كتب : FilGoal
وصل لويس دياز لاعب ليفربول إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام لبايرن ميونيخ.
لويس دياز
النادي : ليفربول
وبحسب فابريزيو رومانو فإن اللاعب الكولومبي وصل إلى ميونيخ استعدادا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى بايرن ميونيخ بشكل رسمي.
واتفق بايرن ميونيخ مع ليفربول على ضم لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.
وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.
وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.
وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.
وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.
نرشح لكم
كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال خبر في الجول – بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لـ سموحة سيتدرب تحت قيادة زميله السابق.. فلامنجو يعلن ضم ساؤول ليكيب: أتلتيكو مدريد يتفق مع شتوتجارت على ضم ميلو بقيمة أكبر من شرطه الجزائي سكاي: روما يتفق مع هيلاس فيرونا لضم جيلاردي.. وفيورنتينا المستفيد رومانو: تشاكا يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى سندرلاند روما يعلن التعاقد مع ويسلي خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الهولندي كاندورب لضمه
أخر الأخبار
بايرن يعلن تجديد عقد أولريتش 14 دقيقة | الكرة الأوروبية