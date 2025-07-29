رومانو: لويس دياز يصل ألمانيا تمهيدا للانضمام لـ بايرن ميونيخ

وصل لويس دياز لاعب ليفربول إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام لبايرن ميونيخ.

وبحسب فابريزيو رومانو فإن اللاعب الكولومبي وصل إلى ميونيخ استعدادا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى بايرن ميونيخ بشكل رسمي.

واتفق بايرن ميونيخ مع ليفربول على ضم لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.