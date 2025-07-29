رومانو: لويس دياز يصل ألمانيا تمهيدا للانضمام لـ بايرن ميونيخ

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 11:04

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

وصل لويس دياز لاعب ليفربول إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام لبايرن ميونيخ.

وبحسب فابريزيو رومانو فإن اللاعب الكولومبي وصل إلى ميونيخ استعدادا لإجراء الفحوصات الطبية والانضمام إلى بايرن ميونيخ بشكل رسمي.

واتفق بايرن ميونيخ مع ليفربول على ضم لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أخبار متعلقة:
أثلتيك: ودع لاعبي ليفربول.. لويس دياز في طريقه إلى ميونيخ تقرير: بايرن ميونيخ توصل لاتفاق مع ليفربول لضم دياز.. والتفاصيل المالية بمشاركة صلاح.. ليفربول يخسر من ميلان وديا الرياضية: إيزاك طلب من الهلال 60 مليون يورو سنويا.. وإنزاجي يطلب مهاجم ليفربول

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.

لويس دياز ليفربول ميركاتو بايرن ميونيخ
نرشح لكم
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع بلدية المحلة لضم حسن الحطاب روما يعلن ضم فاسكيز لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس ريال مدريد يعلن إعارة ماريو مارتين إلى خيتافي في الجول يكشف حقيقة الصفقة التبادلية بين الزمالك والمصري تقرير: ترافورد يوقع على عقود انضمامه لـ مانشستر سيتي تقرير: مانشستر سيتي يرفض عرض نوتنجهام لضم مكاتي.. وشرط للموافقة كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال
أخر الأخبار
خبر في الجول - ريبيرو يغلق مباراة إنبي الودية أمام وسائل الإعلام 37 ثاتيه | الكرة المصرية
كرة طائرة - خلفا لمونزو.. تعيين جوردون مايفورث مديرا فنيا لـ الأهلي 5 دقيقة | كرة طائرة
خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع بلدية المحلة لضم حسن الحطاب 36 دقيقة | ميركاتو
مصدر من وادي دجلة لـ في الجول: أبو النجا ينتظر إنتهاء إجراءت زراعة الكبد 51 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير يكشف موقف كييزا من الانتقال إلى فنربخشة 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس ميلان: لن ندفع الكثير لضم جاشاري ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
روما يعلن ضم فاسكيز ساعة | ميركاتو
لبى نداء رونالدو.. النصر يتعاقد مع جواو فيليكس ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 3 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود 4 المصري اليوم: القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة
/articles/510171/رومانو-لويس-دياز-يصل-ألمانيا-تمهيدا-للانضمام-لـ-بايرن-ميونيخ