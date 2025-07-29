إصابة جابرييل شيكودي بكسر في الساق

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 10:58

كتب : رضا السنباطي

جابريل شيكودي - بتروجت

أصيب جابرييل شيكودي لاعب بتروجت بكسر في الساق خلال مباراة فريقه ضد الجونة.

جبريل شيكودي

النادي : بتروجت

بتروجت

وواجه بتروجت منافسه الجونة وديا وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يجري شيكودي عملية جراحية ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - بتروجت يتمم اتفاقه مع مدافع منتخب إثيوبيا بتروجت يفوز على وي بهدف وديا بتروجت يضم صانع ألعاب إيسترن كومباني بتروجت يخوض 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد

وانضم شيكودي إلى بتروجت في الصيف الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

وكان اللاعب النيجيري قد قضى الموسم قبل الماضي معارا إلى الجونة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 26 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

وكان بتروجت قد أتم في وقت سابق اتفاقه مع أمانويل تيرفا لاعب منتخب إثيوبيا، ومدافع سان جورج السابق حسبما علم FilGoal.com.

وسينضم تيرفا لصفوف بتروجت لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووصل تيرفا إلى القاهرة تحضيرا لإتمام تعاقده مع نادي بتروجت.

صاحب الـ 22 عاما يجيد اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.

وخاض تيرفا 4 مباريات دولية مع منتخب إثيوبيا.

وسبق وأن ضم بتروجت بين صفوفه، صانع الألعاب الإثيوبي شيمليس بيكلي الذي لعب لسنوات مع الفريق البترولي قبل انتقاله لمصر المقاصة وعدة فرق.

جابرييل شيكودي بتروجت الجونة
نرشح لكم
رئيس اتحاد طنجة: معالي فضل الزمالك رغم تلقيه عروضا من فرنسا والدنمارك خبر في الجول – بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لـ سموحة خبر في الجول – عرض معايشة برتغالي لـ يوسف محمود ناشئ بيراميدز محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي المصري اليوم: القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم عبد القادر: ملتزم بتعاقدي مع الأهلي بشكل كامل لحين حدوث جديد خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الهولندي كاندورب لضمه
أخر الأخبار
أبو مسلم لـ في الجول: اعتذرت عن تدريب كوم حمادة بعد 3 ساعات من قيادتي للفريق 7 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير: مانشستر سيتي يرفض عرض نوتنجهام لضم مكاتي.. وشرط للموافقة 23 دقيقة | ميركاتو
كوكا يتدرب انفراديا مع الاتفاق بالبرتغال 34 دقيقة | سعودي في الجول
بايرن يعلن تجديد عقد أولريتش 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس اتحاد طنجة: معالي فضل الزمالك رغم تلقيه عروضا من فرنسا والدنمارك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – بابي بادجي يوقع عقود انضمامه لـ سموحة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – عرض معايشة برتغالي لـ يوسف محمود ناشئ بيراميدز ساعة | الدوري المصري
محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 2 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 3 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود 4 "لم يتبق أي أجزاء أصلية في جسدي".. وفاة هوجان أسطورة المصارعة
/articles/510170/إصابة-جابرييل-شيكودي-بكسر-في-الساق