إصابة جابرييل شيكودي بكسر في الساق

أصيب جابرييل شيكودي لاعب بتروجت بكسر في الساق خلال مباراة فريقه ضد الجونة.

جبريل شيكودي النادي : بتروجت بتروجت

وواجه بتروجت منافسه الجونة وديا وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يجري شيكودي عملية جراحية ومن المتوقع غيابه لمدة 3 أشهر.

وانضم شيكودي إلى بتروجت في الصيف الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

وكان اللاعب النيجيري قد قضى الموسم قبل الماضي معارا إلى الجونة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 22 عاما 26 مباراة في الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 5 آخرين.

وكان بتروجت قد أتم في وقت سابق اتفاقه مع أمانويل تيرفا لاعب منتخب إثيوبيا، ومدافع سان جورج السابق حسبما علم FilGoal.com.

وسينضم تيرفا لصفوف بتروجت لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

ووصل تيرفا إلى القاهرة تحضيرا لإتمام تعاقده مع نادي بتروجت.

صاحب الـ 22 عاما يجيد اللعب في مركزي الوسط المدافع وقلب الدفاع.

وخاض تيرفا 4 مباريات دولية مع منتخب إثيوبيا.

وسبق وأن ضم بتروجت بين صفوفه، صانع الألعاب الإثيوبي شيمليس بيكلي الذي لعب لسنوات مع الفريق البترولي قبل انتقاله لمصر المقاصة وعدة فرق.