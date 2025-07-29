بعد غيابه 308 يوما.. سبورت: برنال يتعافى من الإصابة وموقفه من مباراة كومو

تعافى مارك برنال لاعب برشلونة من الإصابة التي عانى منها الموسم الماضي.

مارك بيرنال النادي : برشلونة برشلونة

وتعرض برنال لقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي في مباراة فريقه ضد رايو فاييكانو في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة سبورت فإن برنال تعافى من الإصابة وسيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الفريق الكتالوني أمام منافسه كومو.

وغاب برنال لمدة 308 يوما نتيجة الإصابة.

ويستعد برشلونة لمواجهة كومو في بطولة جوان جامبر.

صاحب الـ 18 عاما يلعب بمركز الوسط المدافع وشارك بشكل أساسي في جميع مباريات برشلونة منذ بداية الدوري.

وصعد برنال للفريق الأول لبرشلونة في الموسم الماضي تحت قيادة هانز فليك.

وانتصر برشلونة الإسباني على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في أولى المباريات الودية للفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد.

وظهر لامين يامال بالقميص رقم 10 لأول مرة، فيما شارك ماركوس راشفورد الوافد الجديد بقميص البلاوجرانا.

واعتمد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على تشكيلين مختلفتين في كلا الشوطين.

ويخوض برشلونة 3 مباريات ودية أخرى في الصيف استعدادا للموسم الجاري.

وسيواجه برشلونة فريقي سيول ودايجاو من كوريا الجنوبية ثم يختتم ودياته بلقاء كومو الإيطالي.

ويفتتح برشلونة الموسم الجديد بلقاء ريال مايوركا في 16 أغسطس المقبل.