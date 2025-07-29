بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

عبد القادر: ملتزم بتعاقدي مع الأهلي بشكل كامل لحين حدوث جديد

خبر في الجول – وادي دجلة يتمم اتفاقه مع الهولندي كاندورب لضمه

مران الزمالك - انتظام عبد الحميد معالي.. تأهيل بنتايك وسبب تقسيم الفريق لمجموعتين

مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه فسخ عقده مع الأهلي

خبر في الجول - بعد عودته.. خطة الزمالك لمستقبل عمر فرج

ديجرفورس يعلن انتهاء إعارة عمر فرج وعودته لـ الزمالك

عبد الحميد معالي: لم أتردد في قبول عرض الزمالك.. وأطمح للتتويج بجميع البطولات

"القصص ترسم بالقدم وتعلق على الجدران".. بيراميدز يعلن ضم إيفرتون