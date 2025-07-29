بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

الثلاثاء، 29 يوليه 2025 - 00:14

كتب : محمد جمال

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

بدأت الاختبارات الفنية لمشروع تنمية المواهب Talent Development Schemes بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم.

ويستضيف الاختبارات مركز المنتخبات الوطنية.

وتواجد وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي ضم أنتوني بافو مدير مشروع الموهوبين في إفريقيا ولابان سكوت ليبي وهاري فارلي وليشو جورجيوسكي مكتشفي المواهب.

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كما تواجد أحمد الجوهري مدير المشروع وعاطف عطية المنسق العام.

ويضم المشروع المديرين الفنيين رامي عادل ويوسف فواز إلى جانب باسم خيرت مدرب حراس المرمى للناشئين والمديرين الفنيين مصطفى منير ونشوى شربي وراما جويلي المنسق للناشئات ومحمد اليماني وأحمد عبد اللطيف وشريف الطلايع مكتشفي المواهب.

الاتحاد المصري لكرة القدم فيفا محمد اليماني
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