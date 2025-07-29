رومانو: تشاكا يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى سندرلاند

يستعد جرانيت تشاكا لاعب باير ليفركوزن لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى سندرلاند.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن تشاكا وصل إلى إنجلترا تمهيدا لإجراء الفحوصات الطبية قبل انضمامه بشكل رسمي إلى سندرلاند.

وارتبط اسم تشاكا خلال الفترة بأندية نيوم وفنربخشة وسندرلاند.

وينضم تشاكا إلى صفوف سندرلاند لمدة 3 مواسم حتى صيف 2025.

ويحصل نادي باير ليفركوزن على 20 مليون يورو.

ومنح النادي الألماني الضوء الأخضر للاعب من أجل السفر لإجراء الفحوصات الطبية قبل إتمام الانتقال بشكل رسمي.

يذكر أن نيوم السعودي حاول ضم تشاكا هذا الصيف، كما حاول فنربخشة أيضا ضمه، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.