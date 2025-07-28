روما يعلن التعاقد مع ويسلي

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 23:17

كتب : FilGoal

ويسلي - روما

أعلن نادي روما التعاقد مع ويسلي قادما من فلامنجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد مع اللاعب يمتد حتى 2030.

وبحسب سكاي فإن روما أبرم الصفقة مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كمكافآت.

ومن المقرر أن يعود الظهير الأيمن إلى البرازيل مرة أخرى لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بتأشيرة العمل في إيطاليا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 28 مباراة خلال الموسم الجاري في الدوري البرازيلي مسجلا هدفين وصنع 3 أهداف أخرى.

وشارك ويسلي في بطولة كأس العالم للأندية السابقة في أمريكا، إذ لعب مباراتين ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وفي حال إتمام الصفقة، فإن ذلك سيكون الانتقال الأول له خلال مسيرته الكروية.

وإجمالا، لعب ويسلي 136 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويسلي روما فلامنجو ميركاتو
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