لتعويض رحيل جيوكيريس.. سبورتنج لشبونة يعلن ضم لويس سواريز

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 23:05

كتب : FilGoal

لويس سواريز - سبورتنج لشبونة

أعلن نادي سبورتنج لشبونة تعاقده مع لويس سواريز قادما من ألميريا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن مدة التعاقد تمتد حتى 2030.

وبحسب صحيفة أوجوجو البرتغالية فإن سبورتنج لشبونة تعاقد مع اللاعب الكولومبي مقابل 22 مليون يورو.

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وحصل اللاعب البالغ من العمر 27 عاما على جائزة هداف دوري الدرجة الثانية مع ألميريا في الموسم الماضي بعدما سجل 27 هدفا.

وعوض سبورتنج لشبونة سريعا رحيل لاعبه فيكتور جيوكيريس إلى أرسنال.

ووفقا لموقع ذا أثلتيك من قبل أن أرسنال سيدفع 63.5 مليون يورو (54.8 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ووفقا لنفس المصدر فإن عقد جيوكيريس سيمتد لـ 5 سنوات، لينتهي في صيف 2030.

وسجل جيوكيريس 54 هدفا في 52 مباراة مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي.

وافتقد أرسنال للاعب المهاجم بعد إصابتي كاي هافيرتز، وجابريل جيسوس.

وأنهى أرسنال الموسم السابق في المركز الثاني للموسم الثالث على التوالي بفارق 10 نقاط عن ليفربول البطل.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

ميركاتو لويس سواريز سبورتنج لشبونة ألميريا
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