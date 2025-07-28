تقرير: سيلتا فيجو يتفق مع بايرن ميونيخ على استعارة "معذب برشلونة"

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

بريان سرقسطة

توصل نادي سيلتا فيجو إلى اتفاق مع نظيره بايرن ميونيخ على استعارة بريان سرقسطة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن سيلتا فيجو توصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لاستعارة سرقسطة مع إجبارية الشراء مقابل 13 مليون يورو وتحمل جزء من راتبه.

وقضى اللاعب الإسباني الموسم الماضي معارا إلى أوساسونا.

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وينتهي تعاقد سرقسطة مع بايرن في 2029.

وعرف بريان سرقسطة بمعذب برشلونة لتألقه الشديد ضد الفريق الكتالوني.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما مباراتين ضد برشلونة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وصل أمر تألقه إلى أن صرح سرقسطة من قبل أن رونالد أراوخو لاعب برشلونة سبه بوالدته بسبب مراوغاته ومستواه الجيد.

ولعب سرقسطة في الموسم الماضي رفقة أوساسونا 28 مباراة وسجل هدفا وصنع 6 آخرين.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن الجناح الأيسر عانى مع بايرن ميونيخ بسبب معاناته من عملية التأقلم وعدم تعلمه اللغة الألمانية.

وكان بايرن استعار سرقسطة من غرناطة مقابل 4 ملايين يورو في شتاء 2024 ثم تعاقد معه بشكل دائم بـ 13 مليون يورو.

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