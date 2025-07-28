مران الزمالك - انتظام عبد الحميد معالي.. تأهيل بنتايك وسبب تقسيم الفريق لمجموعتين

خاض لاعبو الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وانتظم المغربي عبد الحميد معالي لاعب الفريق الجديد في التدريبات الجماعية.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد معه لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي.

وشارك عبد الحميد معالي في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب التدريبات الفنية مع زملائه بالفريق.

وخاض محمود بنتايك وصلاح الدين مصدق ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران.

جاء ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للثنائي لتجهيزهما بالشكل الأمثل، بسبب الإصابة التي تعرضا لها في معسكر الفريق الأخير وكانت عبارة عن شد عضلي خفيف.

وأدى حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحى والمهدي سليمان ومحمود الشناوي، تدريبات فنية خاصة تحت قيادة چوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات مختلفة.

وألقى المدرب البلجيكي يانيك فيريرا محاضرة فنية على اللاعبين نقل من خلالها الأفكار التي يريد تطبيقها.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين خلال التدريبات الجماعية، و شهدت المجموعة الأولى التي أشرف عليها يانيك فيريرا المدير الفني، التركيز على أمور خططية متعلقة بالنواحي الهجومية.

في المقابل أدت المجموعة الثانية تدريبات خططية خاصة بالشق الدفاعي، ووسط الملعب، تحت قيادة الفرنسي بيير باهرلي وحازم إمام المدربين المساعدين.