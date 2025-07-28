مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه فسخ عقده مع الأهلي

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 21:49

كتب : أحمد الخولي

الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن حقيقة طلبه فسخ عقده مع النادي بالتراضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اللاعب لم يطلب من الأهلي فسخ العقد بالتراضي كما أشيع".

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

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وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي في صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم آخر وانتقل لنادي قطر القطري.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.

أحمد عبد القادر الأهلي
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