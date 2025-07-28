سيرحل بعد 8 أعوام؟ أوجوجو: بورتو يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم بيدناريك

توصل نادي بورتو إلى اتفاق مع نظيره ساوثامبتون للتعاقد مع يان بيدناريك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة أوجوجو البرتغالية فإن بورتو اتفق مع النادي الإنجليزي على ضم بيدناريك مقابل 7.5 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة أن التعاقد سيمتد لمدة 4 أعوام.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب البولندي للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة بعد إتمام الاتفاق بين الناديين.

وفي حال رحيل المدافع بشكل رسمي فسيكون رحيله عن الدوري الإنجليزي بعد 8 أعوام.

وكان بيدناريك قد انضم لنادي القديسين في صيف 2017 قادما من ليش بوزنان البولندي مقابل 6 ملايين يورو.

وأعير اللاعب البالغ من العمر 29 عاما إلى أستون فيلا في صيف 2022 لمدة موسم.

وهبط ساوثامبتون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "شامبيونشيب".

وخاض بدارك 254 مباراة رفقة ساوثامبتون مسجلا 11 هدفا وصنع 4 أهداف آخرين.