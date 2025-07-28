رومانو: المغربي أزنو يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ إيفرتون

يخضع آدم أزنو لاعب بايرن ميونيخ للفحوصات الطبية للانتقال إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن أزنو توجه إلى إنجلترا للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون.

ووفقا للموقع ذا أثلتيك فإن إيفرتون يتوصل لاتفاق مع بايرن ميونيخ لضم اللاعب المغربي مقابل 9 ملايين يورو بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كمكافآت.

لعب آدم في صفوف لاماسيا في برشلونة منذ الـ13 من عمره قبل أن يضمه النادي البافاري.

وخرج الظهير الأيسر البالغ من العمر 19 عاما إلى بلد الوليد معارا في النصف الثاني من الموسم الماضي.

ولعب أزنو 13 مباراة ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

وينتهي عقد أزنو مع بايرن ميونيخ في 2027.

ومثل أزنو الفئات السنية المختلفة للمغرب وإسبانيا قبل أن يستقر على تمثيل بلده الأصل المغرب.