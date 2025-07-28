بمشاركة إيفرتون.. بيراميدز يفوز على تراكتور وديا

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 20:45

كتب : بسام أبو بكر

إيفرتون - بيراميدز

فاز بيراميدز على منافسه تراكتور الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما.

وشارك اللاعب البرازيلي إيفرتون الوافد الجديد لبيراميدز في جزء من المباراة.

وأقيمت المباراة على ملعب إسبانكا أتاتورك.

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وسجل فستون ماييلي ولاعب تراكتور ذاتيا ثنائية بيراميدز.

وجاء تشكيل الشوط الأول كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود عبد العاطي - بلاتي توريه - يوسف أوباما

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس

ودفع كرونوسلاف يوريتشيتش المدير الفني لبيراميدز بإيفرتون في بداية الشوط الثاني.

وارتبط اسم البرازيلي في يناير الماضي بالانتقال للأهلي ووفقا للتقارير السابقة فالنادي التشيكي طلب 2.5 مليون دولار لبيع لاعبه للأهلي.

وكان يمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

إيفرتون بيراميدز تراكتور
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