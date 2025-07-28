فوت ميركاتو: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع ليل لضم شوفالييه

توصل نادي باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع نظيره ليل للتعاقد مع لوكاس شوفالييه حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع فوت ميركاتو فإن باريس سان جيرمان اتفق مع ليل على سداد 40 مليون يورو لضم الحارس الفرنسي.

وكانت صحيفة ليكيب قد كشفت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان أتم اتفاقه مع شوفالييه على البنود الشخصية.

وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2027.

ووفقا لموقع فوت ميركاتو، فإن جالاتاسراي سيقدم عرضه للنادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة لضم جيانلويجي دوناروما استغلالا للعلاقة السيئة بينه وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد حارس المرمى الإيطالي في الصيف المقبل.

ووفقا لـ "RMC" في وقت سابق فإن دوناروما يريد الحصول على نفس راتبه الحالي البالغ 12 مليون يورو ويرفض تخفيضه.

وأفاد RMC فإن باريس سان جيرمان قلق حيال مفاوضات تجديد عقد دوناروما بعد أن وصلت لطريق مسدود.

وتحدث الحارس البالغ من العمر 26 عاما من قبل حول إمكانية رحيله والعودة لإيطاليا من باب إنتر.

وقال دوناروما لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت من قبل: " اهتمام إنتر بضمي؟ يسعدني ذلك، لكن سنناقش هذه الأمور لاحقا، أنا سعيد بالعودة لأنني أفتقد إيطاليا حقا".

وحصل دوناروما باريس سان جيرمان على الثلاثية بالتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا.

وبدأ دوناروما مسيرته الكروية في شباب ميلان الغريم التقليدي لإنتر في المدينة.

ورحل دوناروما إلى باريس سان جيرمان دون مقابل بعد انتهاء عقده مع ميلان في صيف 2021.