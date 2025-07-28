ماروتا: نأمل في إتمام صفقة لوكمان قريبا

يأمل جيوزيبي ماروتا رئيس نادي إنتر في إتمام صفقة انتقال أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا قريبا.

ويسعى إنتر منذ فترة طويلة إلى ضم لوكمان إلا أن التفاصيل المالية بينه وبين أتالانتا تعتبر المشكلة الأكبر حتى الآن.

وقال ماروتا خلال مؤتمر صحفي: "هذا الأسبوع سيكون حاسما في صفقة أديمولا لوكمان من أتالانتا".

وأضاف "نحن في محادثات بشأن لوكمان ونريده لكننا نحترم أتالانتا أيضا".

وأنهى حديثه قائلا: "نأمل في التقدم خلال يومين أو ثلاثة أيام وإتمام الصفقة، وإلا فسننتقل للتركيز على لاعبين آخرين".

وكان لوكمان قد رفض عرضا من نابولي في الفترة السابقة متمسكا بالانتقال إلى إنتر حسب التقارير الصحفية.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن النيراتزوري رفع عرضه إلى 45 مليون يورو وتبقى المسافة بين العرض والطلب 5 ملايين يورو.

وتم الاتفاق بين إنتر ولوكمان على عقد مدته 5 سنوات، وتبقى رغبة لوكمان واضحة في الانضمام إلى إنتر على وجه التحديد من بين الأندية المهتمة بضمه حسب فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس.

وينتهي عقد لوكمان مع أتالانتا صيف 2027، وقد انضم للفريق صيف 2022 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي.

وشارك مع الفريق الإيطالي في 118 مباراة تمكن من تسجيل 52 هدفا وصناعة 25 هدفا.

لوكمان الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2024، حقق وصافة كأس أمم إفريقيا الأخيرة مع منتخب نيجيريا.

وعلى مستوى النادي فاز لوكمان بالدوري الأوروبي مع أتالانتا، وأنهى الموسم في المركز الرابع وينافس حاليا في دوري أبطال أوروبا.

وبذلك حافظ لوكمان على الجائزة للاعب نيجيري للعام الثاني على التوالي، بعد تتويج فيكتور أوسيمين بها في الموسم الماضي.

كما أصبح سادس لاعب نيجيري يفوز بالجائزة، بعد رشيدي ياكيني وإيمانويل أمونيكي ونوانكو كانو وفيكتور إيكبيبا وفيكتور أوسيمين.

وهي الجائزة السابعة للاعبين النيجيريين، حيث فاز بها كانو مرتين في 1996 و1999.