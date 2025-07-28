حدث غير مسبوق.. استخدام تقنية الفيديو بطلب المدربين في الدوري الإسباني

وفقا لإذاعة كادينا كوبي، تمت الموافقة على طريقة غير مسبوقة لاستخدام تقنية الفيديو في الدوري الإسباني.

الطريقة الجديدة يراجع بمقتضاها الحكام تقنية الفيديو بناء على طلب المدربين.

ويحق لكل مدرب طلبين لاستخدام تقنة الفيديو في المباراة، وإذا كان طلبه صحيحا يتم تجديد الطلب.

بمعنى إن تم اتخاذ القرار بما يتوافق مع طلب المدرب، سيظل له طلبين، أما إن كان طلبا خاطئا، فسيبقى له واحد فقط.

وتم تعيين فرنانديز بوردالان مديرا فنيا للجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

بوردالان حكم سابق شهير خاض مسيرته بين عامي 2004 و2018.

وكان الاتحاد الإسباني قد قرر إقالة لويس ميدينا كانتاليخو من رئاسة لجنة الحكام، وعدد كبير من مسؤوليها بعد تفاقم الأزمات في الموسم الماضي.

وتولى برييتو إجلسياس مسؤولية إدارة حكام تقنية الفيديو، خلفا لكارلوس كلوس جوميز.

وبحسب كادينا سير سيشهد الموسم الجديد نظاما تحكيميا غير مسبوق.

جاء ذلك حيث سيتم الفصل التام بين حكام الساحة وحكام تقنية الفيديو.

وبذلك لن يتواجد أي من حكام الساحة على تقنية الفيديو، ولن يخرج أي من حكام الفيديو لإدارة المباريات من داخل الملعب.

وانتهى الموسم الماضي بفوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فيما حل ريال مدريد في المركز الثاني.