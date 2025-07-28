خبر في الجول - بعد عودته.. خطة الزمالك لمستقبل عمر فرج

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 20:09

كتب : Filgoal Team

عمر فرج - الزمالك

يتجه نادي الزمالك لتسويق مهاجمه الفلسطيني عمر فرج خلال فترة الانتقالات الحالية.

عمر فرج

النادي : الزمالك

الزمالك

وعلم FilGoal.com أن النادي الأبيض يسعى لبيع فرج، في ظل عدم خوضه لفترة الإعداد مع المدرب الجديد يانيك فيريرا.

وأعلن نادي ديجرفورس السويدي انتهاء إعارة الفلسطيني عمر فرج وعودته للزمالك مرة أخرى.

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وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي.

وكتب النادي عبر حسابه على X "شكرا لك على كل شيء، مباراتنا أمام نوركوبينج كانت الأخيرة لعمر فرج الذي سيعود للزمالك بعد نهاية إعارته".

وأتم "النادي يود أن يشكرك مرة أخرى لكل مساهماتك ونتمنى لك الأفضل".

صاحب الـ 23 عاما سجل 12 هدفا وصنع هدفا في 31 مباراة منذ انضمامه للدوري السويدي.

وكان فرج قد سجل 5 أهداف في افتتاح الدوري السويدي في الفوز على هالمستاد بنتيجة 5-0.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

عمر فرج الزمالك
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