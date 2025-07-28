خبر في الجول - بعد عودته.. خطة الزمالك لمستقبل عمر فرج

يتجه نادي الزمالك لتسويق مهاجمه الفلسطيني عمر فرج خلال فترة الانتقالات الحالية.

عمر فرج النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن النادي الأبيض يسعى لبيع فرج، في ظل عدم خوضه لفترة الإعداد مع المدرب الجديد يانيك فيريرا.

وأعلن نادي ديجرفورس السويدي انتهاء إعارة الفلسطيني عمر فرج وعودته للزمالك مرة أخرى.

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي.

وكتب النادي عبر حسابه على X "شكرا لك على كل شيء، مباراتنا أمام نوركوبينج كانت الأخيرة لعمر فرج الذي سيعود للزمالك بعد نهاية إعارته".

وأتم "النادي يود أن يشكرك مرة أخرى لكل مساهماتك ونتمنى لك الأفضل".

Tack för allt, Omar Faraj. ❤️🤍 Matchen mot Norrköping blev den sista för Omar Faraj, som nu återvänder till Zamalek från sin lånesejour på Bruket. 🫶 Degerfors IF vill än en gång tacka Omar för hans insatser i föreningen och önskar honom ett varmt lycka till framöver.…pic.twitter.com/vpVHE9lPKW — Degerfors IF (@dif_degerfors) July 28, 2025

صاحب الـ 23 عاما سجل 12 هدفا وصنع هدفا في 31 مباراة منذ انضمامه للدوري السويدي.

وكان فرج قد سجل 5 أهداف في افتتاح الدوري السويدي في الفوز على هالمستاد بنتيجة 5-0.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.