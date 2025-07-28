لتعويض إيلانجا.. رومانو: نوتنجهام يتوصل لاتفاق مع بولونيا لضم ندوي

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 19:53

كتب : FilGoal

دان ندوي - بولونيا

توصل نادي نوتنجهام فورست لاتفاق مع نظيره بولونيا للتعاقد مع دان ندوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن بولونيا وافق على العرض المحسن من النادي الإنجليزي لضم ندوي.

ووفقا لرومانو فإن العرض الجديد وصل لـ 40 مليون يورو وهو ما وافق عليه بولونيا.

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وأوضح رومانو أن اللاعب سيصل إلى إنجلترا خلال 24 ساعة لإجراء الفحوصات الطبية.

ورحل أنتوني إيلانجا من صفوف نوتنجهام إلى نيوكاسل، ولذلك أراد الفريق غلى تعويضه، وذلك عن طريق التعاقد مع ندوي.

وكان بولونيا رفض عرضا من نوتنجهام في وقت سابق.

وكانت شبكة سكاي سبورتس قد كشفت في وقت سابق عن رفض بطل كأس إيطاليا العرض المقدم من نوتنجهام البالغ 30 مليون يورو ويتمسك باللاعب.

وكشفت الشبكة سابقا عن أن الجناح السويسري لديه اتفاق كامل مع نوتنجهام وأيضا نابولي.

وتألق الجناح الأيمن في الموسم الماضي مع بولونيا وقاده للتتويج بكأس إيطاليا.

وسجل ندوي 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 41 مباراة لعبها.

وينتهي عقد اللاعب السويسري مع بولونيا في صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان بولونيا تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 قادما من بازل مقابل 10 ملايين يورو.

دان ندوي بولونيا ميركاتو نوتنجهام فورست
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