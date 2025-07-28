ديجرفورس يعلن انتهاء إعارة عمر فرج وعودته لـ الزمالك

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

عمر فرج - ديجرفورس السويدي

أعلن نادي ديجرفورس السويدي انتهاء إعارة الفلسطيني عمر فرج وعودته لـ الزمالك مرة أخرى.

عمر فرج

النادي : الزمالك

وأعير اللاعب لصفوف ديجرفورس من الزمالك في يناير الماضي.

وكتب النادي عبر حسابه على X "شكرا لك على كل شيء، مباراتنا أمام نوركوبينج كانت الأخيرة لعمر فرج الذي سيعود للزمالك بعد نهاية إعارته".

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من عمر فرج يوضح لـ في الجول موقفه من العودة لـ الزمالك عمر فرج يهز الشباك 5 مرات ويقود ديجرفورس لتصدر الدوري السويدي مبكرا ديجرفورس يعلن مدة استعارة عمر فرج من الزمالك.. وموعد وصوله كما انفرد في الجول.. الزمالك يعلن إعارة عمر فرج

وأتم "النادي يود أن يشكرك مرة أخرى لكل مساهماتك ونتمنى لك الأفضل".

صاحب الـ 23 عاما سجل 12 هدفا وصنع هدفا في 31 مباراة منذ انضمامه للدوري السويدي.

وكان فرج قد سجل 5 أهداف في افتتاح الدوري السويدي في الفوز على هالمستاد بنتيجة 5-0.

واكتفى الدولي الفلسطيني بخوض 5 مباريات فقط بواقع 183 دقيقة مع الزمالك وسجل هدفا ضد إنيمبا النيجيري.

وتوج فرج مع الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي في مباراة شارك خلالها كبديل.

عمر فرج الزمالك ديجرفورس
نرشح لكم
مران الزمالك - انتظام عبد الحميد معالي.. تأهيل بنتايك وسبب تقسيم الفريق لمجموعتين مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه فسخ عقده مع الأهلي خبر في الجول - بعد عودته.. خطة الزمالك لمستقبل عمر فرج عبد الحميد معالي: لم أتردد في قبول عرض الزمالك.. وأطمح للتتويج بجميع البطولات "القصص ترسم بالقدم وتعلق على الجدران".. بيراميدز يعلن ضم إيفرتون "من هنا تبدأ الحكاية".. الزمالك يضم عبد الحميد معالي الإسماعيلي يعلن استمرار إريك تراوري زد يعلن انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك
أخر الأخبار
مران الزمالك - انتظام عبد الحميد معالي.. تأهيل بنتايك وسبب تقسيم الفريق لمجموعتين دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول حقيقة طلبه فسخ عقده مع الأهلي 5 دقيقة | الدوري المصري
سيرحل بعد 8 أعوام؟ تقرير: بورتو يتوصل لاتفاق مع ساوثامبتون لضم بيدناريك 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: المغربي أزنو يخضع للفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه لـ إيفرتون 28 دقيقة | ميركاتو
بمشاركة إيفرتون.. بيراميدز يفوز على تراكتور وديا ساعة | الكرة المصرية
فوت ميركاتو: باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع ليل لضم شوفالييه ساعة | ميركاتو
توك سبورت: سون يقترب من الدوري الأمريكي ساعة | أمريكا
ماروتا: نأمل في إتمام صفقة لوكمان قريبا ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب 4 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق
/articles/510148/ديجرفورس-يعلن-انتهاء-إعارة-عمر-فرج-وعودته-لـ-الزمالك