في سن الـ 19.. نجل فرانشيسكو توتي يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن كريستيان توتي نجل فرانشيسكو توتي أسطورة روما السابقة اعتزاله كرة القدم نهائيا.

وبحسب صحيفة لا نوفا ساردينيا فإن كريستيان عانى من الضغوطات والانتقادات بسبب اقتران اسمه بوالده والمقارنات المستمرة بينهما.

وقال كريستيان للصحيفة: "أعاني من الضغوط؟ لا يمكنني قول أي شيء، لكني قررت نهائيا اعتزال كرة القدم".

الصحيفة أوضحت أن ارتباط اسمه بتوتي وضعه تحت الكثير من الضغوط جعلته يتخذ قرار الاعتزال.

ووفقا للصحيفة فإن كريستيان سيتجه للعمل في أكاديمية والده خلال التدريب واكتشاف المواهب.

ويدير ريكاردو شقيق فرانشيسكو الأكبر الأكاديمية.

ويبلغ كريستيان من العمر 19 عاما وبدأ مسيرته الكروية في روما على خطى والده قبل الخروج إلى شباب فروزينوني وأيضا رايو فاييكانو.

وعاد كريستيان إلى إيطاليا من بوابة أفيتزانو ليلعب في الفريق الأول للمرة الأولى.

وانتقل إلى أولبيا وباتت هذه الخطوة هي الأخيرة له قبل إعلان اعتزاله.