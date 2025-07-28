بعد فسخ عقده.. تقرير: روما يضم فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 19:02

كتب : FilGoal

ديفيز فاسكيز

ضم نادي روما ديفيس فاسكيز حارس مرمى ميلان السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق فسخ عقد الحارس الكولومبي بالتراضي.

ويحتاج روما لحارس مرمى بديل للصربي ميلي سفيلار.

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وكان الجيالوروسي جدد عقد سفيلار.

وكشف النادي الإيطالي في وقت سابق عن مدة تعاقد الحارس الصربي، إذ سيستمر حتى 2030.

وكان روما قد تعاقد مع الحارس البالغ من العمر 25 عاما قادما من بنفيكا في صيف 2022 في صفقة انتقال حر.

وبدأ سفيلار مسيرته الكروية في بلجيكا وترقى عبر شباب أندرلخت إلى أن وصل للفريق الأول.

وفي 2017 انتقل سفيلار إلى بنفيكا مقابل 2.5 مليون يورو، وقضى 5 أعوام في صفوف الفريق البرتغالي قبل الانتقال إلى روما.

ورحل من روما خلال الصيف الجاري كل من إنزو لا في إلى سندرلاند، وصامويل دال إلى بنفيكا.

بالإضافة إلى رحيل نيكولا زاليفسكي إلى إنتر بعقد دائم، وإلدور شومورودوف إلى باشاكشهير وتامي أبراهام لبشكتاش.

وكذلك عاد لياندرو باريديس إلى بوكا جونيورز، واعتزال ماتس هوملز.

ويقود جيان بييرو جاسبريني تدريب روما خلفا للمعتزل كلاوديو رانييري.

ديفيز فاسكيز ميركاتو روما ميلان
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