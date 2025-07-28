أسبوع الحسم.. مانشستر يونايتد يستفسر عن سيسكو ومشروع آخر معروض أمامه

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 18:50

كتب : FilGoal

بنجامين سيسكو - لايبزج

يعيش السلوفيني بنجامين سيسكو نجم لايبزيج أسبوعا حاسما في مستقبله.

يأتي ذلك بحسب ما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، حيث استفسر مانشستر يونايتد عن شروط الصفقة.

على الجانب الآخر فإن نيوكاسل يونايتد تواصل مع اللاعب وقدم له مشروعه، تحسبا لرحيل مهاجمه ألكساندر إيزاك.

ووفقا لشبكة سكاي سبورت ألمانيا فإن لايبزج لم يتلق أي عرض رسمي حتى الآن، ويطلب مبلغا يتراوح بين 80-100 مليون يورو لبيع اللاعب.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

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صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

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