أثلتيك: ودع لاعبي ليفربول.. لويس دياز في طريقه إلى ميونيخ

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

لويس دياز - ليفربول

صار الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول على بعد خطوة من ارتداء قميص بايرن ميونيخ.

وبحسب جيمس بيرس صحفي ذا اثلتيك، فإن دياز ودع لاعبي ليفربول وطاقمه الفني.

والآن يتجه دياز إلى ميونيخ تمهيدا لإجراء الكشف الطبي والتوقيع مع بايرن.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن الكشف الطبي سيتم إجراؤه غدا الثلاثاء.

واتفق بايرن ميونيخ مع ليفربول على ضم لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.

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