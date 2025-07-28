سكاي: كومو يضم جاكوبو رامون.. وشروط حماية لـ ريال مدريد

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

جاكوبو رامون - ريال مدريد

تعاقد نادي كومو مع جاكوبو رامون لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورتس فإن رامون وقع على عقود انضمامه لكومو مقابل 2.5 مليون يورو مع مكافآت.

ووفقا للشبكة فإن النادي الإسباني لديه نسبة 50% من إعادة البيع وأحقية إعادة الشراء لمدة 3 أعوام.

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وينتهي عقد رامون في صيف 2028.

وخاض رامون مباراة واحدة رفقة ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية الماضية كانت ضد ريد بول سالزبورج.

وتشبه هذه الصيغة تعاقد كومو مع نيكو باز لاعب الملكي في الصيف الماضي.

وكان كومو ضم نيكو باز مقابل 6 ملايين يورو مع أحقية ريال مدريد في إعادة شراء اللاعب الأرجنتيني لـ 3 أعوام.

وكان لريال مدريد الحق في استرجاع باز مقابل 8 ملايين يورو خلال الصيف الحالي إلا أن النادي الإسباني قرر تركه يواصل تألقه مع كومو.

وللملكي الحق في إعادة شراء باز الصيف القادم مقابل 9 ملايين يورو وفي الفترة نفسيها من عام 2027 بـ 10 ملايين يورو.

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