بعد رفض بولونيا.. رومانو: نوتنجهام فورست يقدم عرضا جديدا لضم ندوي

قدم نادي نوتنجهام فورست عرضا جديدا للتعاقد مع دان ندوي لاعب بولونيا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن نوتنجهام تقدم بعرض جديد يقترب من 40 مليون يورو.

وكان بولونيا رفض عرضا من نوتنجهام في وقت سابق.

ووفقا شبكة سكاي فإن بطل كأس إيطاليا رفض العرض المقدم من نوتنجهام البالغ 30 مليون يورو ويتمسك باللاعب.

وكشفت الشبكة عن أن الجناح السويسري لديه اتفاق كامل مع نوتنجهام وأيضا نابولي.

وتألق الجناح الأيمن في الموسم الماضي مع بولونيا وقاده للتتويج بكأس إيطاليا.

وسجل ندوي 9 أهداف وصنع 6 آخرين في 41 مباراة لعبها.

وينتهي عقد اللاعب السويسري مع بولونيا في صيف 2027 مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان بولونيا تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في صيف 2023 قادما من بازل مقابل 10 ملايين يورو.

وسجل ندوي هدفا رائعا في الموسم الماضي في شباك نابولي ساهم كثيرا في شهرته.