رومانو يكشف حقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 18:21

كتب : FilGoal

أنتوني - مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن حقيقة مفاوضات النصر السعودي لضم البرازيلي أنتوني جناح مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أنتوني ماثيوس

النادي : مانشستر يونايتد

النصر

وقال رومانو إن النصر لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع أنتوني.

ولكن على الجانب الآخر، فإن النصر على علم بوضع اللاعب وشروط الصفقة.

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أنتوني وفقا لما ذكره رومانو لديه خيارات كثيرة في أوروبا، ولم يتخذ أي قرارات في الوقت الحالي.

وكان موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي قد ذكر يوم الأحد إن النصر يرغب في ضم أنتوني لتدعيم صفوفه، في ظل اقترابه كذلك من جلب جواو فيليكس من تشيلسي.

يأتي ذلك كأنباء صادمة لريال بيتيس الإسباني الذي يرغب في تجديد استعارة أنتوني بعدما حصل على خدماته لستة أشهر خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

ويرغب يونايتد في الحصول على 60 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب.

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم إلى يونايتد قادما من أياكس في صيف عام 2022 مقابل 100 مليون يورو.

ولكنه لم يحظ بالنجاح المتوقع ليرحل إلى بيتيس في النصف الثاني من الموسم الماضي حيث تألق وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة في 26 مباراة خاضها مع الفريق.

وبلغ أنتوني مع بيتيس نهائي دوري المؤتمر الأوروبي قبل الهزيمة من تشيلسي.

مانشستر يونايتد النصر أنتوني
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