عبد الحميد معالي: لم أتردد في قبول عرض الزمالك.. وأطمح للتتويج بجميع البطولات

شدد عبد الحميد معالي لاعب الزمالك على أنه لم يتردد في قبول عرض القلعة البيضاء.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع معالي قادما من اتحاد طنجا.

وقال اللاعب المغربي للمركز الإعلامي لناديه: "لم أتردد لحظة في قبول عرض الزمالك، وشرف لي اللعب للقلعة البيضاء".

وأضاف "سعيد بالأجواء داخل الزمالك وبحالة الترحاب والحب التي وجدتها من الجميع داخل النادي سواء لاعبين أو جهاز فني".

وتابع "سأبذل قصارى جهدي مع الزمالك للظهور بأفضل مستوى، وأطمح في تحقيق كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "أعلم أن جماهير الزمالك كبيرة في مصر وإفريقيا والعالم العربي، وسأبذل قصارى جهدي مع الفريق لكي أكون عند حسن ظنهم بي ولمساعدة زملائي في حصد البطولات".

ووقع عبد الحميد معالي على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه المغربي.

ويمتد عقد معالي لـ 5 سنوات، بحيث ينتهي في صيف 2030.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن انضمام المغربي عبد الحميد معالي لمعسكر الزمالك المقام بالعاصمة الإدارية تحضيرا للموسم الجديد.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة على ضم معالي لمدة 5 سنوات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معالي انضم إلى معسكر الزمالك المقام في العاصمة الإدارية.

ويجري في الوقت الحالي العمل على تقديم اللاعب بشكل رسمي على غرار ما حدث في الصفقات الخمسة الماضية.

وأعلن الزمالك ضم كل من: الأنجولي شيكو بانوا وثتائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، والمهدي سليمان والفلسطيني آدم كايد.

عبدالحميد معالي صاحب الـ19 عاما يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراة مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.