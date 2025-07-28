ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

ديفيد ديفيز

أبدى الإسباني ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق الأهلي لرجال كرة اليد، سعادته بالعودة من جديد لقيادة الفريق.

وقال ديفيز في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "مشاعري لا توصف، وأن الأهلي وجماهيره يمثلان له الكثير، وقال إنه سوف يسعى لمواصلة الإنجازات ولبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليًّا وقاريًّا".

وأضاف "لديّ ذكريات جميلة مع الأهلي يتخللها الفوز بالعديد من البطولات، وأعلم أن الإنجازات التي حققها الفريق في المواسم الماضية ستضع على الجميع مزيدًا من الضغوطات، ولهذا سأسعى بكل قوة إلى تجهيز اللاعبين نفسيًّا وبدنيًّا للتعامل مع مثل هذه الأمور".

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وأوضح "لم أتردد في العودة للأهلي بعد علمي بعدم استمراري مع فريقي السابق، كان عرض الأهلي هو الأول بالنسبة إليَّ، والكابتن خالد العوضي تحدث معي وكنا على تواصل دائم، ووافقت مباشرة دون انتظار لأي عروض أخرى".

وأكمل "الإسباني إلى أن هدفه هو الاستمرار في المنافسة على جميع الألقاب رغم التحديات التي تفرضها عملية إعادة بناء الفريق، مشددًا على ضرورة الجمع بين الواقعية والطموح في المرحلة المقبلة".

وواصل "من الصعب أن أعد من اليوم الأول بالفوز بكل شيء، لكن علينا أن نُقاتل، نحن نعيد بناء الفريق، ولا بد أن نكون واقعيين وطموحين في آنٍ واحد، ونؤمن بأننا نستطيع تحقيق نتائج رائعة".

وتحدث المدير الفني عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، حيث قال: "إن المنافسة بالطبع ستكون صعبة للغاية، خاصة أمام الفرق الأوروبية، مشددًا على أنه سيعمل من الآن على تجهيز الفريق بأفضل صورة ممكنة، حتى يكون الجميع في قمة المستوى الفني والبدني قبل المشاركة في البطولة".

واختتم "أشعر بارتباط قوي بالأهلي وجماهيره العظيمة فهي دائمًا خلفنا، وهذا دعم لا يُقدّر بثمن، وأعدكم بأننا سوف نقاتل بكل ما نملك من أجل استمرار الأهلي على القمة".

وعاد الإسباني ديفيد ديفيز لقيادة فريق الأهلي لرجال كرة اليد، خلفا للدنماركي ستيفان مادسن الذي انتقل لتدريب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان الأهلي قد اعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لكرة اليد وجاء كالتالي:

ياسر لبيب - رئيس الجهاز

ديفيد ديفيز - مدير فني لفريق الرجال

هاني النجدي - مدير فريق الرجال

فينيو لوسيرت - مدرب حراس مرمى فريق الرجال

محمد إبراهيم - مدرب عام فريق الرجال

محمد عادل - المدير الفني لفريق السيدات

عمرو عطية - مدير الأكاديمية

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