"من هنا تبدأ الحكاية".. الزمالك يضم عبد الحميد معالي

أعلن نادي الزمالك عن تعاقده مع المغربي عبد الحميد معالي لاعب اتخاد طنجا.

ووقع عبد الحميد معالي على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب وناديه المغربي.

ويمتد عقد معالي لـ 5 سنوات، بحيث ينتهي في صيف 2030.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن انضمام المغربي عبد الحميد معالي لمعسكر الزمالك المقام بالعاصمة الإدارية تحضيرا للموسم الجديد.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك أتم اتفاقه مع اتحاد طنجة على ضم معالي لمدة 5 سنوات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن معالي انضم إلى معسكر الزمالك المقام في العاصمة الإدارية.

ويجري في الوقت الحالي العمل على تقديم اللاعب بشكل رسمي على غرار ما حدث في الصفقات الخمسة الماضية.

وأعلن الزمالك ضم كل من: الأنجولي شيكو بانوا وثتائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف، والمهدي سليمان والفلسطيني آدم كايد.

عبدالحميد معالي صاحب الـ19 عاما يعد من أبرز المواهب الكرة المغربية ومثل منتخبات الناشئين والشباب بالمغرب.

وشارك معالي في كأس العالم تحت 17 سنة بالعام الماضي.

كما شارك معالي في 30 مباراة مع الفريق الأول لنادي اتحاد طنجة.

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادماً من فاركو، والفلسطيني آدم كايد لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بجانب تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب الوسط لمدة موسمين.