"القصص ترسم بالقدم وتعلق على الجدران".. بيراميدز يعلن ضم إيفرتون

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

إيفرتون دا سيلفا - بانيك أوسترافا التشيكي

أعلن نادي بيراميدز ضم الجناح البرازيلي إيفرتون قادما من بانيك أوسترافا التشيكي.

ويعتبر إيفرتون أولى صفقات بطل دوري أبطال إفريقيا الصيفية استعدادا للموسم الجديد ولتعويض رحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي.

ويتواجد الجناح البرازيلي في معسكر بطل إفريقيا حاليا بتركيا حيث سيواجه الفريق بعد قليل فريق تراكتور الإيراني في مباراة ودية.

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وكشف FilGoal.com سابقا توصل بيراميدز لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 28 عاما على البنود الشخصية مع بيراميدز بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

وارتبط اسم الجناح الأيسر بالانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، لكن المفاوضات توقفت بين الفريقين.

وسبق أن أشار تقرير موقع seznam التشيكي إلى أن إيفرتون يقترب من الرحيل بانيك أوسترافا في الصيف الحالي.

وشارك البرازيلي في مباراة بانيك ضد ليجيا وارسو في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي كبديل إذ شارك في الدقيقة 22 بدلا من فيليب كوبالا زميله المصاب.

الجناح الأيسر البالغ 28 عاما خاض 70 مباراة مع بانيك وسجل 30 هدفا وصنع 13 في جميع المسابقات.

وارتبط اسم البرازيلي في يناير الماضي بالانتقال للأهلي ووفقا للتقارير السابقة فالنادي التشيكي طلب 2.5 مليون دولار لبيع لاعبه للأهلي.

وكان يمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

وبدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو أحد اندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي في 2016.

ثم خاض إيفرتون تجربته الأوربية الأولى مع اف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براج أحد أشهر أندية التشيك في صيف 2022 ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة ثم تحول إلى انتقال نهائي.

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