زد يعلن انتقال محمد إسماعيل إلى الزمالك

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 15:16

كتب : FilGoal

محمد إسماعيل - زد

أعلن نادي زد رسميا انتقال محمد إسماعيل مدافع الفريق إلى الزمالك.

محمد إسماعيل

النادي : الزمالك

الزمالك

وكشف نادي زد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "شكراً محمد إسماعيل.. كل التوفيق في رحلتك القادمة مع نادي الزمالك"

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن اللاعب قد خرج من معسكر زد الإعدادي للموسم الجديد من أجل إتمام صفقة انتقاله للزمالك.

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وسيوقع المدافع على عقد مع الزمالك لمدة 5 مواسم.

محمد إسماعيل كان قريبا من الانتقال إلى الزمالك في صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أحمد حسام مدافع الزمالك إلى زد، لكن ذلك قبل إصابة أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال ودية أورانج.

المدافع صاحب الـ 26 عاما انضم لزد قادما من إنبي في بداية الموسم قبل الماضي.

وشارك إسماعيل في 48 مباراة بقميص زد وسجل هدفا واحدا.

وتعاقد الزمالك مع خمسة لاعبين رسميا حتى الآن، هم المهدي سليمان حارس الاتحاد السكندري، وشيكو بانزا جناح إشتريلا أمادورا، وثنائي فاركو أحمد شريف، وعمرو ناصر في الهجوم، وأدم كايد الجناح الفلسطيني.

الزمالك محمد إسماعيل زد
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