بعد 13 عاما.. ياسر الشهراني يعود إلى القادسية
الإثنين، 28 يوليه 2025 - 15:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي القادسية السعودي عودة ياسر الشهراني مدافع الفريق إلى صفوفه من جديد.
ياسر الشهراني
النادي : الهلال
وانضم ياسر الشهراني إلى صفوف القادسية حتى صيف 2027.
وكان الشهراني قد انضم إلى صفوف الهلال في صيف 2012 قادما من القادسية.
ويعتبر الشهراني من ناشئين القادسية قبل أن ينتقل إلى الزعيم الهلالي.
ويلعب الشهراني -33 عاما- في مركز الظهير الأيسر وخاض 78 مباراة دولية مع منتخب السعودية.
وخاض الشهراني 20 مباراة الموسم المنقضي مع الهلال في مختلف المسابقات.
وغاب الشهراني عن فريق الهلال منذ ديسمبر الماضي بسبب تعرضه للإصابة حتى أبريل.
وبدأ الشهراني مشواره مع فريق القادسية قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في صيف 2012.
وبعد 13 عاما يعود الشهراني مجددا إلى فريق شبابه من جديد.
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