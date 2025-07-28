رومانو: سندرلاند يحسم صفقة تشاكا مقابل 20 مليون يورو

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 14:52

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا

حسم نادي سندرلاند الإنجليزي صفقة ضم جرانيت تشاكا من باير ليفركوزن مقابل 20 مليون يورو.

وكان قد ارتبط اسم تشاكا خلال الفترة بأندية نيوم وفنربخشة وسندرلاند.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المختص بسوق الانتقالات أن الاتفاق قد تم بين سندرلاند ونادي باير ليفركوزن.

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وينضم تشاكا إلى صفوف سندرلاند لمدة موسمين حتى صيف 2025.

ويحصل نادي باير ليفركوزن على 20 مليون يورو.

ومنح النادي الألماني الضوء الأخضر للاعب من أجل السفر لإجراء الفحوصات الطبية قبل إتمام الانتقال بشكل رسمي.

يذكر أن نيوم السعودي حاول ضم تشاكا هذا الصيف، كما حاول فنربخشة أيضا ضمه، وفقا لتقارير عديدة.

وينتهي عقد الدولي السويسري مع ليفركوزن في صيف 2028.

وخلال 49 مباراة بالموسم الماضي سجل تشاكا هدفين وصنع 7 أهداف مع ليفركوزن.

وشارك تشاكا أساسيا في جميع مباريات باير ليفركوزن خلال آخر موسمين عدا 3 مباريات فقط.

وسيتم السويسري المخضرم عامه الـ 33 في شهر سبتمبر المقبل.

سندرلاند تشاكا باير ليفركوزن
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