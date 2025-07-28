قرعة كأس الخليج للشباب - مصر بالمجموعة الثانية.. والسعودية وقطر في الأولى

أسفرت قرعة بطولة كأس الخليج العربي لمنتخبات الشباب عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية.

وتستضيف مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

وحل المنتخب المصري في المجموعة الثانية رفقة العراق، وسلطنة عمان، والبحرين.

أما المجموعة الأولى فضمت السعودية، وقطر، والكويت، واليمن.

ووافق الاتحاد المصري لكرة القدم على المشاركة في كأس الخليج العربي لمنتخبات الشباب بديلًا عن المنتخب الإماراتي الذي أعلن اعتذاره في وقت سابق عن عدم المشاركة.

وتشارك مصر بمنتخب الناشئين بقيادة أحمد الكأس الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم بقطر.

وتستضيف مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية منافسات البطولة خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

وتأتي هذه المشاركة في إطار مساعي اتحاد كأس الخليج لتعزيز بطولات الفئات السنية ودعم جاهزية المنتخبات الخليجية.

كما تُعد فرصة للمنتخب المصري للتحضير لبطولة كأس العالم للناشئين المقررة في قطر من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.