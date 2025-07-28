تقرير مغربي: الوداد يبدأ تحركاته لضم بوطيب.. وخطوة من أمرابط

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 13:40

كتب : FilGoal

المغرب - إسبانيا - بوطيب

بدأ نادي الوداد المغربي تحركاته من أجل ضم خالد بوطيب مهاجم منتخب المغرب الساب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويبلغ بوطيب من العمر 38 عاما ويعتبر لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأي ناد.

وكشف موقع البطولة المغربي أن الوداد بدأ التحرك لضم خالد بوطيب في صفقة انتقال حر.

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وأشار التقرير إلى تواصل هشام آيت منا رئيس نادي الوداد مع اللاعب لإقناعه بالانضمام إلى الوداد.

وأوضح التقرير أن اللاعب تربطه صداقة قوية بنور الدين أمرابط لاعب الوداد الحالي والذي سيقوم بدوره بإقناع بوطيب لخوض التجربة.

ولعب بوطيب في صفوف الزمالك خلال الفترة من 2019 إلى 2020، قبل أن يقرر الأخير فسخ عقد اللاعب بداعي تغيبه عن المران.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك، بجانب تحقيق لقبي الكونفدرالية الإفريقية، وكأس مصر.

الدولي المغربي انتقل بعد الزمالك إلى فريق لو هافر الفرنسي، ومنه إلى نادي باريس، قبل أن يحط الرحال مع فريق باو الفرنسي في الدرجة الأدنى عام 2023.

الوداد المغربي خالد بوطيب
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