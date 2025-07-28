خبر في الجول - المريخ يطالب بيراميدز بـ20 % من نسبة بيع إبراهيم عادل للجزيرة

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 13:14

كتب : عمرو نبيل

إبراهيم عادل - الجزيرة الإماراتي

خاطب نادي المريخ البورسعيدي، مسؤولي بيراميدز للمطالبة بالاطلاع على عقود بيع اللاعب إبراهيم عادل.

وانضم إبراهيم عادل من بيراميدز إلى الجزيرة، بعد إصرار المدير الفني للفريق الإماراتي الحسين عموتة لضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن المريخ طالب بالحصول على حق النادي في نسبة إعادة البيع والبالغة 20%، كما ينص عليه بنود التعاقد، عندما تم بيع ابراهيم عادل من نادي المريخ إلى نادي الأسيوطي "بيراميدز حاليا".

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وكان FilGoal.com قد علم بإتمام صفقة انتقال إبراهيم عادل إلى الجزيرة مقابل ما يقارب من 5 ملايين دولار، بعقد يمتد لـ5 مواسم.

صاحب الـ 24 عاما شارك في 35 مباراة منذ بداية الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 12 آخرين.

وإجمالا خاض إبراهيم عادل 169 مباراة بقميص بيراميدز منذ انضمامه من المريخ البورسعيدي.

وسجل 48 هدفا وصنع 23 وتوج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخ النادي.

الجناح الأيسر شارك بقميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو ثم باريس وفي كلاهما كان تحت عمر 23 عاما ليكون الوحيد الذي حقق هذا الأمر.

كما بات أكثر لاعب مصري مشاركة في مباريات بالألعاب الأولمبية عبر التاريخ برصيد 9 مباريات.

وخاض عادل 14 مباراة بقميص منتخب مصر وسجل هدفين منها هدف التأهل لنهائيات أمم إفريقيا 2025 بتسديدة من منتصف الملعب في شباك موريتانيا.

المريخ الجزيرة بيراميدز إبراهيم عادل
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