موندو ديبورتيفو: ريال مدريد منفتح على بيع فينيسيوس جونيور في أقرب وقت

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو على انفتاح ريال مدريد على بيع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح الفريق في أقرب وقت ممكن.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وينتهي عقد فينيسيوس مع ريال مدريد في يونيو 2027.

ويطالب فينيسيوس بمساواته بزميله كيليان مبابي في الراتب السنوي.

ويتقاضى فينيسيوس 15 مليون يورو صافية سنويا، فيما يتقاضى كيليان مبابي نفس القيمة ولكن مضافا لها مكافأة التوقيع لريال مدريد بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2024.

وتعادل مكافأة التوقيع 40 مليون يورو لمدة 5 مواسم، وهو ما يعادل 8 ملايين يورو لكل موسم، وبالتالي يكون إجمالي راتب مبابي السنوي 23 مليون يورو لكل موسم.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد فينيسيوس جونيور مليار يورو، ولكن إذا تلقى اللاعب عرضا جيدا فسوف يمهد الطريق لرحيله.

موندو ديبورتيفو ذكرت أن مطالبة فينيسيوس بزيادة راتبه، جاءت بالتوازي مع انخفاض واضح في أداء اللاعب.

فينيسيوس خاض موسم 2024 - 2025، 58 مباراة سجل خلالهم 22 هدفا، 11 في الدوري الإسباني، و8 أهداف في دوري الأبطال، و3 في كأس العالم للأندية، وكأس إنتركونتيننتال، وهدف في ككأس المالك.

أما كيليان مبابي فنجح في الفوز بالحذاء الذهبي بتسجيل 44 هدفا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة في أي تحد قد يخوضه فينيسيوس ضد ريال مدريد.