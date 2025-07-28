ذا أثلتيك: تشيلسي يقترب من ضم مدافع أياكس

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 12:26

كتب : FilGoal

جوريل هاتو - أياكس

تشيلسي يقترب من ضم جوريل هاتو لاعب أياكس الهولندي صاحب الـ19 عاما في صفقة تصل لـ 40 مليون يورو

جوريل هاتو

النادي : أياكس

تشيلسي

اقترب نادي تشيلسي من إتمام التعاقد مع الهولندي جوريل هاتو لاعب أياكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع ذا أثلتيك أن تشيلسي اتفق مع اللاعب الهولندي البالغ من العمر 19 عاما، على كافة الشروط الشخصية للاعب.

أخبار متعلقة:
تقرير: تشيلسي يتواصل مع لايبزج لضم تشافي سيمونز كوكوريا: كنت خائفا من ترامب وقت استلام تشيلسي لكأس العالم للأندية 5 ملايين يورو فاصلة.. ليكيب: أتلتيكو مدريد في مفاوضات مع تشيلسي لضم فيجا

وستتكلف الصفقة 40 مليون يورو (34.8 مليون جنيه إسترليني).

وبدأ تشيلسي مفاوضاته مع أياكس بشأن ضم هاتو في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان أرسنال قد حدد هاتو سابقًا كهدف دفاعي في يناير 2024، قبل أن يوقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع أياكس الصيف الماضي.

وخاض هاتو 111 مباراة مع الفريق الأول لأياكس، ولعب في مركز الظهير الأيسر الموسم السابق 2024 - 2025، ويمكنه اللعب أيضا كقلب دفاع.

وشارك هاتو في 6 مباريات دولية مع الطواحين الهولندي.

وانضم هاتو إلى أكاديمية أياكس عام 2018، قادما من سبارتا روتردام، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول منذ ظهوره في يناير 2023.

وتعاقد تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية مع ليام ديلاب، وجواو بيدرو، وجيمي جيتنز، إلى جانب لاعبين آخرين بعقود سابقة مثل إستيفاو، وداريو إيسوجو، ومامادو سار، وكيندري بايز.

فيما غادر تشيلسي كيبّا أريزابالاجا، ونوني مادويكي، وجورجي بيتروفيتش، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر لـ جواو فيليكس.

تشيلسي جوريل هاتو
نرشح لكم
تقرير مغربي: الوداد يبدأ تحركاته لضم بوطيب.. وخطوة من أمرابط أفريكا فوت: حسم صفقة انتقال كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا مقابل 1.1 مليون دولار تقارير: موعد الإعلان عن صفقة جواو فيليكس.. وحقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن الرياضية: خضوع كوكا للفحوصات الطبية مع الاتفاق تمهيدا لضمه 70 مليون يورو؟ تقارير تكشف حقيقة راتب جواو فيليكس مع النصر كما كشف في الجول – غزل المحلة يعلن التعاقد مع محمد عبد الغني خبر في الجول – سموحة يتمم اتفاقه مع محمد دبش لضمه
أخر الأخبار
قرعة كأس الخليج للشباب - مصر بالمجموعة الثانية.. والسعودية وقطر في الأولى 14 دقيقة | منتخب مصر
تقرير مغربي: الوداد يبدأ تحركاته لضم بوطيب.. وخطوة من أمرابط 32 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - المريخ يطالب بيراميدز بـ20 % من نسبة بيع إبراهيم عادل للجزيرة 58 دقيقة | الدوري المصري
موندو ديبورتيفو: ريال مدريد منفتح على بيع فينيسيوس جونيور في أقرب وقت ساعة | الدوري الإسباني
أفريكا فوت: حسم صفقة انتقال كوكا من الأهلي إلى قاسم باشا مقابل 1.1 مليون دولار ساعة | ميركاتو
ذا أثلتيك: تشيلسي يقترب من ضم مدافع أياكس ساعة | ميركاتو
خلفا لـ هييرو.. النصر يعين سيماو كوتينيو مديرا رياضيا 2 ساعة | سعودي في الجول
تقارير: موعد الإعلان عن صفقة جواو فيليكس.. وحقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بمشاركة الصفقات وحدث غريب من العش.. الأهلي يهزم الملعب التونسي برباعية وديا 2 في الجول يكشف حقيقة إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي 3 وسام أبو علي يعتذر لـ الأهلي وجماهيره ويؤكد: تصرفت بطريقة لا تليق 4 وسيط كولومبوس كرو لـ في الجول: صفقة أبو علي تمت 100%.. وهذه حقيقة عرض الأخدود
/articles/510123/ذا-أثلتيك-تشيلسي-يقترب-من-ضم-مدافع-أياكس