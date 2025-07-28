ذا أثلتيك: تشيلسي يقترب من ضم مدافع أياكس

تشيلسي يقترب من ضم جوريل هاتو لاعب أياكس الهولندي صاحب الـ19 عاما في صفقة تصل لـ 40 مليون يورو

جوريل هاتو النادي : أياكس تشيلسي

اقترب نادي تشيلسي من إتمام التعاقد مع الهولندي جوريل هاتو لاعب أياكس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع ذا أثلتيك أن تشيلسي اتفق مع اللاعب الهولندي البالغ من العمر 19 عاما، على كافة الشروط الشخصية للاعب.

وستتكلف الصفقة 40 مليون يورو (34.8 مليون جنيه إسترليني).

وبدأ تشيلسي مفاوضاته مع أياكس بشأن ضم هاتو في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان أرسنال قد حدد هاتو سابقًا كهدف دفاعي في يناير 2024، قبل أن يوقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات مع أياكس الصيف الماضي.

وخاض هاتو 111 مباراة مع الفريق الأول لأياكس، ولعب في مركز الظهير الأيسر الموسم السابق 2024 - 2025، ويمكنه اللعب أيضا كقلب دفاع.

وشارك هاتو في 6 مباريات دولية مع الطواحين الهولندي.

وانضم هاتو إلى أكاديمية أياكس عام 2018، قادما من سبارتا روتردام، وأصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول منذ ظهوره في يناير 2023.

وتعاقد تشيلسي خلال الانتقالات الصيفية مع ليام ديلاب، وجواو بيدرو، وجيمي جيتنز، إلى جانب لاعبين آخرين بعقود سابقة مثل إستيفاو، وداريو إيسوجو، ومامادو سار، وكيندري بايز.

فيما غادر تشيلسي كيبّا أريزابالاجا، ونوني مادويكي، وجورجي بيتروفيتش، بالإضافة إلى الرحيل المنتظر لـ جواو فيليكس.