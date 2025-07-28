خلفا لـ هييرو.. النصر يعين سيماو كوتينيو مديرا رياضيا

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 11:45

كتب : FilGoal

سيماو كوتينيو

أعلن نادي النصر السعودي تعيين سيماو كوتينيو في منصب المدير الرياضي للنادي.

ويأتي ذلك بعد نهاية تعاقد فيرناندو هييرو المدير الرياضي السابق للنادي.

وكشفت تقارير سعودية أن ذلك يأتي ضمن إطار إعادة هيكلة شاملة شملت كريستيانو رونالدو الذي مدد عقده بجانب تعيين جورجي جيسوس مدرب الفريق وخوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي للشركة الرياضية.

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وأشارت التقارير إلى أن سيماو كوتينيو لم ينتظر الإعلان الرسمي ليباشر مهام عمله بالفعل أثناء معسكر الفريق في النمسا.

ويبلغ كوتينيو من العمر 37 عاما، وبدأ مشواره كلاعب يلعب في مركز قلب الدفاع مع نادي جيل فيسنتي والمنتخب البرتغالي تحت 19 عاما.

واعتزل سيماو كوتينيو كرة القدم في صيف 2013 ليتجه نحو الإدارة الرياضية.

نادي النصر يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد بمعسكر خارجي على مرحلتين.

المرحلة الأولى ستكون في النمسا لمدة 14 يوما، والثانية تحتضنها البرتغال حتى يوم 14 أغسطس.

جورجي جيسوس مدرب نادي النصر أخرج الثنائي، الإسباني إيمريك لابورت والبرتغالي أوتافيو من حساباته للموسم الجديد.

النصر مدير رياضي سيماو كوتينيو
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