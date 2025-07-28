تقارير: موعد الإعلان عن صفقة جواو فيليكس.. وحقيقة مفاوضات النصر مع أنتوني

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

أنتوني - ريال بيتيس ضد خيتافي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن حقيقة مفاوضات إدارة النصر مع البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى ريال بيتيس.

جواو فيليكس

النادي : تشيلسي

النصر

وذكرت الصحيفة السعودية: "أنتوني طرح على إدارة النصر من خلال وسطاء، ولكن أولويات جورجي جيسوس المدير الفني للفريق، تتمثل في تسجيل البرتغالي جواو فيليكس بديلاً للكولومبي جون دوران".

وأكملت الصحيفة "إدارة النصر لم تتفاوض مع أنتوني أو ممثليه حتى الآن، وتفضل الانتظار حتى قرار جورجي جيسوس".

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وأوضحت الصحيفة "جيسيوس طلب التعاقد مع مدافع بديلا لـ إيمريك لابورت، ولاعب وسط بدلا من أوتافيو".

من جانبه، ذكر فابريزيو رومانو تفاصيل جديدة في انضمام جواو فيليكس إلى النصر.

وأوضح رومانو "النصر وتشيلسي وقعا كل العقود لانضمام جواو فيليكس بشكل نهائي."

وأكمل الصحفي في سكاي سبورتس: "جواو فيليكس سيُكمل الكشف الطبي اليوم، ثم يوقع العقود لمدة موسمين."

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية، فإن راتب فيليكس مع النصر يساوي 70 مليون يورو في سنتي التعاقد، بواقع 35 مليون يورو في الموسم.

ولكن موقع فوت ميركاتو نفى هذا الرقم، وأشار إلى أن الراتب الصحيح هو 10 ملايين يورو في الموسم.

وتدخل كريستيانو رونالدو لاعب النصر في مفاوضات ناديه مع جواو فيليكس مهاجم تشيلسي لكي يغير مساره، وفقا للصحفي فابريزيو رومانو.

وانضم فيليكس إلى تشيلسي قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، صيف 2024، مقابل 49 مليون يورو.

وفي الانتقالات الشتوية الماضية أعار تشيلسي لاعبه جواو فيليكس إلى ميلان الإيطالي،مقابل 5.5 مليون يورو.

وعاد جواو فيليكس إلى صفوف تشيلسي من جديد خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نهاية فترة إعارته مع ميلان، وشارك اللاعب مع الفريق الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

وتمكن من تحقيق لقب السوبر الإيطالي مع ميلان في يناير الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وشارك جواو مع ميلان الموسم الماضي في 20 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 3 أهداف، دون أن ينجح في صناعة أي هدف.

النصر جواو فيليكس أنتوني
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