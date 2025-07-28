بمشاركة العين.. اعتماد 8 فرق لخوض منافسات دوري أبطال الخليج للأندية

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

يوفنتوس ضد العين

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اعتماد مشاركة 8 أندية لخوض منافسات دوري أبطال الخليج.

ويشارك فريق العين بقيادة رامي ربيعة ضمن منافسات البطولة لموسم 2025 - 2026.

وتوج نادي دهوك العراقي بلقب دوري أبطال الخليج الموسم المنقضي بالفوز على القادسية الكويتي.

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وجاءت الأندية المشاركة كالآتي: العين الإماراتي - الشباب السعودي - سترة البحريني - زاخو العراقي - النهضة العماني - الريان القطري - تضامن حضر موت اليمني - القادسية الكويتي.

وكانت بطولة الخليج للأندية قد انطلقت في 1982 وتغير مسمى البطولة أكثر من مرة.

وكانت النسخة الأخيرة في 2015 وحقق وقتها نادي الشباب الإماراتي -شباب أهلي دبي حاليا- لقب البطولة على حساب سيب العماني.

ثم توقفت البطولة لمدة 9 مواسم قبل أن تعود ويتوج بها دهوك العراقي في نسخة الموسم المنقضي.

وشارك فريق العين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية وودع المنافسات من دور المجموعات.

وتغلب العين على الوداد بهدفين مقابل هدف واحد بعد أن خسر أمام كل من يوفنتوس ومانشستر سيتي.

دوري أبطال الخليج العين الشباب
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