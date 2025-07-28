رومانو: دياز يصل اليوم إلى ميونيخ للانضمام إلى بايرن

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، عن موعد وصول الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول إلى ميونيخ.

وأشار رومانو في تصريحات عبر إكس: "لويس دياز يصل اليوم إلى ميونيخ لإجراء الكشف الطبي يوم الثلاثاء تمهيدا للانضمام إلى بايرن ميونيخ".

واتفق بايرن ميونيخ مع ليفربول على ضم لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وستتكلف الصفقة 75 مليون يورو، بعقد يمتد 4 سنوات حتى 2029.

وكان بايرن قدم عرضا سابقا مقابل 67 مليون و500 ألف يورو لكن ليفربول طلب برفع ذلك المبلغ.

وكان أرني سلوت مدرب ليفربول قال إن سبب غياب دياز عن ودية لقاء ميلان جاء بسبب الحديث حول مستقبله.

وكان دياز صاحب الـ28 عاما انضم إلى ليفربول قادما من بورتو في يناير من عام 2022.

وخاض دياز مع ليفربول 148 مباراة سجل خلالهم 41 هدفا وصنع 23 آخرين.