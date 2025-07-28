كرة سلة - بعد الفوز على أنجولا.. منتخب سيدات مصر ينتظر هدية للتأهل المباشر لربع النهائي

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 10:51

كتب : FilGoal

منتخب سيدات مصر - كرة سلة

تغلب منتخب سيدات مصر على أنجولا بنتيجة 70-54 ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا لكرة السلة.

وتنتظر سيدات منتخب مصر هدية من أنجولا أمام كوت ديفوار لحسم التأهل المباشر لربع نهائي البطولة.

وتقام البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

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وأسفرت القرعة عن تواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة أنجولا وكوت ديفوار.

وخسر منتخب سيدات مصر في الافتتاح أمام كوت ديفوار بينما حقق الانتصار ضد أنجولا ليرتفع رصيد سيدات الفراعنة إلى 3 نقاط بـ (+4).

وحال تغلبت كوت ديفوار على أنجولا تتأهل مباشرة لربع النهائي، بينما يلعب منتخبا مصر وأنجولا ملحقا بثمن النهائي أولا.

ويصعد منتخب سيدات مصر في الصدارة بحالة واحدة فقط وهي فوز أنجولا على كوت ديفوار بفارق أكتر من 8 نقاط وأقل من 21 نقطة.

وتألق الثنائي ميرال أشرف ورنيم الجداوي خلال مواجهة أنجولا إذ سجل 20 و18 نقطة على الترتيب.

وتضم البطولة 12 منتخبا مقسمين على 4 مجموعة تضم كل منها 3 فرق.

ويتأهل متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث للمرحلة، والفائز من تلك المباريات يتأهل إلى ربع النهائي.

وتهيمن نيجيريا على لقب آخر 4 نسخ من المسابقة.

وحققت مصر اللقب مرتين جاءا في 1966 و1986، وحققت المركز مرتين آخرهما في 1977.

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