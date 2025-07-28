المصري يستنكر بشدة ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية

استنكر محمد موسى عضو إدارة النادي المصري ورئيس بعثة الفريق في تونس ما حدث من تجاوزات في مباراة الترجي الودية.

ولعب المصري أمام الترجي في ختام معسكره بتونس ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وأنهى الحكم المباراة بتقدم المصري بهدف دون مقابل بسبب نشوب مشادة بين اللاعبين.

وجاء بيان النادي المصري كالآتي:

"يؤكد محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي المصري ورئيس بعثة النادي بتونس أن جميع أعضاء البعثة من جهاز فني ولاعبين بخير تماما، وأشار إلى أن رجال المصري وصلوا بسلامة إلى مقر إقامتهم في أحد فنادق مدينة سوسة عقب نهاية مباراة الأحد الودية ضد الترجي".

"وشهدت المباراة بعض التوترات من جانب لاعبي ومشجعي الترجي تجاه لاعبي المصري وهو الأمر الذي دفع حكم المباراة لإلغائها قبل نهاية الوقت الأصلي بنحو 3 دقائق وكانت النتيجة تشير لتقدم المصري بهدف دون مقابل سجله نجم الفريق وهدافه صلاح محسن".

"ويستنكر محمد موسى بشدة ما حدث من تجاوزات من عدد من لاعبي الترجي خلال المباراة والتي تغاضى عنها حكم المباراة نعيم حسني مما أسهم في تفاقم الأمر لتخرج المباراة في نهايتها بهذا الشكل البعيد تماما عن الروح الرياضية والذي يسيء بشكل كبير إلى نادي الترجي ذاته".

وتعود البعثة إلى مصر يوم 1 أغسطس المقبل.

ويقود التونسي نبيل الكوكي تدريب المصري خلال الموسم الجديد.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج من سيمبا في ربع النهائي.

ويستهل المصري موسمه في الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد وفي الأسبوع الثالث سيلتقي بيراميدز في الملعب ذاته.

وسيواجه المصري منافسه الزمالك في برج العرب في الجولة السادسة، أما الأهلي فسوف يلتقيه في الملعب ذاته في الأسبوع 13.

وسيختتم المصري مشواره في الدور الأول بملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية.