الكرتي يترك معسكر بيراميدز ويعود للمغرب

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

وليد الكرتي - بيراميدز - صنداونز

ترك وليد الكرتي لاعب بيراميدز معسكر فريقه في تركيا بعد الحصول على إذن.

وليد الكرتي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز عبر المركز الإعلامي لناديه عن سبب ترك اللاعب المغربي للمعسكر.

وأشار سعيد إلى أن الكرتي عاد للمغرب للاطمئنان على أسرته بعدما رزق بمولود جديد خلال وجوده في المعسكر ووافق النادي على سفره.

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وأوضح سعيد أن الكرتي سيعود للقاهرة بعد انتهاء فترة الراحة وسيشارك في التدريبات يوم 1 أغسطس المقبل تحضيرا لمباراة وادي دجلة في افتتاح بطولة الدوري المصري.

وفاز بيراميدز على قاسم باشا بهدف دون رد في إطار معسكر الفريق الأوروبي المقام بمدينة "أزميت" في تركيا.

وسجل مروان حمدي هدف المباراة الوحيد.

وأقيمت المباراة على ملعب قاسم باشا، وهي ثاني وديات بيراميدز في معسكر تركيا.

وتعادل بيراميدز في الودية الأولى بتركيا ضد بانديرما سبور بهدفين لكل فريق.

وقبل السفر اكتسح بيراميدز منافسه رجاء مطروح بسداسية نظيفة.

وكان بيراميدز قد أنهى الدوري خلال الموسم الماضي في المركز الثاني.

وتوج الفريق خلال الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري يوم 8 أغسطس المقبل.

هاني سعيد وليد الكرتي بيراميدز
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