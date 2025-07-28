الشحات: هكذا كان تفكيري في لقطة إنتر ميامي.. وأحزن عندما لم ألعب

الإثنين، 28 يوليه 2025 - 00:19

كتب : FilGoal

الأهلي ضد إنتر ميامي

أوضح حسين الشحات لاعب الأهلي لقطته الشهيرة في الدقائق المتأخرة من مباراة إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت اللقطة في الدقائق الأخيرة عندما تحول الأهلي لمرتدة سريعة لكن عدم تصرف الشحات جعل ليونيل ميسي يلحق به ويسترجع الكرة.

وقال الشحات لقناة ناديه: "تعاملت من قبل مع محمد يوسف وعلاقتي به تسودها الاحترام وليس سهلا أن يتعامل معك المسؤول بهذه الطريقة ودائما ما يمزح معنا".

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وفسر لقطته ضد إنتر ميامي قائلا: "فكرت مرتين بأن أمرر لأفشة أو لطاهر وتأخرت في القرار وتحدث مع كل اللاعبين في العالم كنا غير موفقين، لكن المشكلة أن الكثير من الجماهير قالت إنني كنت السبب في عدم الفوز، كان من الممكن أن يهدرها طاهر أو أفشة أو أسدد حتى وتذهب الكرة بعيدة عن المرمى، ضد بورتو أهدرنا الكثير من الانفرادات هل أنا خسرت الفريق؟ بالتأكيد لا".

وتابع "رغبتي في الرحيل؟ قلت من قبل إنني لن أرحل إلا إذا قرر الأهلي رحيلي".

وواصل "كانت مفاجأة بالنسبة لي تواجد والدتي أثناء تجديد عقدي مع الأهلي وكانت فكرة شقيقي وسيد عبد الحفيظ".

وأكمل "سأظل دائما واحدا من الجمهور وأفتخر بأصولي من منطقة شعبية ومن لم يلعب كرة القدم في الشارع لم يلعب مطلقا".

واستمر "رينيه فايلر أكثر مدرب حررني من الأدوار الدفاعية وكذلك خوسيه ريبيرو".

وأردف "المعسكر في تونس كان جيدا وأهم شيء هو عدم تعرض أي لاعب للإصابة وخرجنا بإيجابيات كثيرة وانتصرنا في الوديتين".

وعن موقفه الجلوس بديلا قال: "كل لاعب يحب المشاركة لكن هذه وجهة نظر المدير الفني ومصلحة الفريق أهم، لكن أحزن عندما لا ألعب أو نخسر".

وكشف "أقرب ذكرى لي مع الأهلي هي التتويج بدوري أبطال إفريقيا ضد الزمالك في 2020، شعرت بالطمأنينة بعد تسديدة زيزو في العارضة".

وأنهى حديثه قائلا: "كنت أتمنى أن أحقق جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وكنت أرى أن مصطفى شوبير أفضل مني حتى".

الأهلي حسين الشحات إنتر ميامي
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