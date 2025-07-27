الرياضية: خضوع كوكا للفحوصات الطبية مع الاتفاق تمهيدا لضمه

الأحد، 27 يوليه 2025 - 23:32

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - لو هافر

وصل أحمد حسن "كوكا" لاعب لوهافر الفرنسي السابق إلى معسكر فريق الاتفاق السعودي للخضوع للفحوصات الطبية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية فإن اللاعب المصري وصل إلى البرتغال لخضوعه للفحوصات الطبية تمهيدا للتعاقد معه بشكل رسمي في صفقة انتقال حر.

وكان موقع فوت ميركاتو الفرنسي قد كشف من قبل أن الخيار الأول للاتفاق كان ضم لوك دي يونج لاعب أيندهوفن السابق ولكن الصفقة لم تكتمل.

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واتجه الاتفاق لخيار التعاقد مع كوكا الذي توصل بالفعل لاتفاق لضمه.

وانتهى عقد كوكا مع نادي لوهافر بنهاية الموسم الماضي.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مسيرته الكروية في الأهلي.

ورحل كوكا عن الأهلي عام 2011 صوب ريو أفي البرتغالي في فريق تحت 19 عاما.

وظل كوكا منذ ذلك الوقت في الكرة الأوروبية حتى نهاية الموسم المنقضي.

ولعب كوكا في النصف الثاني من الموسم الماضي رفقة لوهافر وساهم في تجنب فريقه الهبوط.

وخاض كوكا 16 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفا.

وكان كوكا رفقة ريو أفي البرتغالي في النصف الأول من الموسم السابق ولعب 11 مباراة وسجل هدفين.

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