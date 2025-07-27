حمزة عبد الكريم: ريبيرو يتحدث معنا كثيرا.. وهكذا يعاملني شريف وجراديشار

أبدى حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الشاب سعادته بخوض معسكر الإعداد في تونس مع الفريق.

وقال عبد الكريم في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "استفدنا كثيرًا من المعسكر، وخضنا مباريات ودية مهمة حققنا خلالها نتائج إيجابية، وكانت فرصة لاختبار ما نقوم به في التدريبات داخل الملعب، وأعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد وما زال أمامنا مشوار طويل، وعلينا أن نواصل التركيز وبذل المزيد من الجهد".

وأضاف "شرف كبير لأي لاعب شاب أن يكون ضمن صفوف الفريق الأول. هذه مسئولية كبيرة، وثقة غالية من الجهاز الفني، وعلينا أن نكون على قدر هذه الثقة، خاصة أن الجهاز الفني يتعامل معنا بشكل جيد ويمنحنا النصائح سواء في التدريبات أو المباريات، ويطالبنا بالتصرف بثقة داخل وخارج الملعب".

وأكمل "اللاعبون الكبار يتعاملون معنا بشكل رائع، ولا نشعر أبدًا بالفارق في السن. الجميع يتحدثون معنا باستمرار ويقدمون لنا النصائح، سواء في الملعب أو خارجه، ويدعموننا بشكل يجعلنا نشعر بأننا جزء أساسي من الفريق".

وتابع "المدير الفني يتحدث معنا دائمًا ويمنحنا تعليمات عديدة تساعدنا على تطوير الأداء، سواء في التدريبات أو المباريات ويطلب أن نتعامل بثقة، ونكون جاهزين فنيًّا وذهنيًّا في أي وقت".

وعن المنافسة في مركزه قال: "أتعلم كثيرًا من محمد شريف وجراديشار، فهما يتحدثان معي باستمرار عن كيفية التحرك داخل منطقة المرمى وكيف أظهر بأفضل مستوى. وهما لا يتعاملان معي كمنافس بل كزميل يريدان له التطور وهذه واحدة من أهم سمات الأهلي".

وواصل "أحرص دائمًا على متابعة أبرز المهاجمين الكبار/ وطموحاتي بلا حدود وهدفي الأساسي أن أصنع لنفسي اسمًا كبيرًا داخل النادي، وأترك بصمة كبيرة مثلما فعل العديد من اللاعبين السابقين".

وتحدث حمزة عن العروض الخارجية موضحا "أنا تحت أمر النادي في أي شيء لأنه الأولوية دائما. بالنسبة لي فإن وجود اهتمام خارجي أمر إيجابي ويمنح دوافع عديدة، لكن تركيزي حاليًّا منصب على التطور والظهور بأفضل شكل مع الأهلي".

واختتم "النادي الأهلي يدخل كل موسم بهدف الفوز بكل البطولات وهذا أمر طبيعي وتاريخي بالنسبة للنادي.. هدفنا دائمًا إسعاد الجماهير، وإضافة المزيد من الألقاب".