رئيس كومو يرد على تصريحات فابريجاس بشأن إمكانية ضم ميسي

الأحد، 27 يوليه 2025 - 23:02

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

رد ميروان سوارسو رئيس نادي كومو على سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق بشأن إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي.

وينتهي عقد ميسي مع ناديه الأمريكي في ديسمبر 2025.

وقال فابريجاس للصحفيين في وقت سابق: "انضمام ميسي لكومو؟ لا تقل لا أبدا".

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وعلى الجانب الآخر تحدث ميروان سوارسو رئيس نادي كومو لسكاي سبورتس قائلا: "التعاقد مع ميسي ليس حلما بل ببساطة هو مستحيل".

وتزامل فابريجاس مع ميسي في برشلونة.

وغاب الثنائي ليونيل ميسي وجوردي ألبا عن مباراة سينسيناتي في الدوري الأمريكي بسبب تعرضه للإيقاف بعد الغياب عن مباراة نجوم الدوري الأمريكي الاستعراضية ضد نجوم الدوري المكسيكي والتي أقيمت منذ أيام.

إذ أنه وفقا للوائح فمن يغيب عن المشاركة في المباراة الاستعراضية دون الحصول على موافقة يُمنع من خوض المباراة التالية مع فريقه.

وشهد اللقاء مشاركة كل من لويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

كما تم تقديم رودريجو دي بول صفقة إنتر ميامي الجديدة وزميل ميسي في منتخب الأرجنتين من أرض الملعب قبل انطلاق المباراة.

وفقد سينسيناتي الصدارة بعدما أصبح 49 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطة عن فيلاديلفيا متصدر ترتيب القسم الشرقي.

أما إنتر ميامي فجاء في المركز الخامس برصيد 42 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة بسبب غيابه عن منافسات الدوري الأمريكي خلال مواجهات كأس العالم للأندية.

ميروان سوارسو ليونيل ميسي إنتر ميامي فابريجاس كومو
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